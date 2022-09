Anche Bossi è stato eletto: il Viminale aveva sbagliato i conti. Per la sinistra mai una gioia (Di mercoledì 28 settembre 2022) L’ultimo smacco per i sinistri, che si erano consolati con la sua mancata elezione è arrivata pochi minuti fa: ieri non c’era nell’elenco del Viminale, ma oggi risulta eletto Umberto Bossi nel collegio plurinominale di Lombardia 2 (Varese). E’ quanto risulta dal sito Eligendo del Viminale. Immediato il commento del leader della Lega Matteo Salvini. «Il Viminale riconta le schede e corregge degli errori: «Umberto Bossi è eletto in Lombardia. Quante parole al vento…». Poco prima Roberto Calderoli aveva anticipato perché Bossi sicuramente andava ripescato, evidenziando l’errore del Viminale. “Il ministero dell’Interno nell’attribuzione provvisoria dei seggi dei collegi plurinominali ha preso un granchio clamoroso. Non lo ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 28 settembre 2022) L’ultimo smacco per i sinistri, che si erano consolati con la sua mancata elezione è arrivata pochi minuti fa: ieri non c’era nell’elenco del, ma oggi risultaUmbertonel collegio plurinominale di Lombardia 2 (Varese). E’ quanto risulta dal sito Eligendo del. Immediato il commento del leader della Lega Matteo Salvini. «Ilriconta le schede e corregge degli errori: «Umbertoin Lombardia. Quante parole al vento…». Poco prima Roberto Calderolianticipato perchésicuramente andava ripescato, evidenziando l’errore del. “Il ministero dell’Interno nell’attribuzione provvisoria dei seggi dei collegi plurinominali ha preso un granchio clamoroso. Non lo ...

AngeloCiocca : #Salvini rende onore al Padre nobile anche di questa Lega: “#Bossi senatore a vita? Sarebbe il giusto riconosciment… - G_A_V_76 : RT @SecolodItalia1: Anche Bossi è stato eletto: il Viminale aveva sbagliato i conti. Per la sinistra mai una gioia - BTutaro : E anche #Bossi come #Berlusconi e #Casini è di nuovo in parlamento. Ora tu pensa i cazzi che ci avrà Fini. - Kactus498954225 : RT @SecolodItalia1: Anche Bossi è stato eletto: il Viminale aveva sbagliato i conti. Per la sinistra mai una gioia - UgoBaroni : RT @ultimenotizie: Umberto #Bossi risultata eletto nel collegio plurinominale Lombardia 2-P01 e torna in Parlamento dopo le elezioni politi… -