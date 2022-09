Analisi flussi voto Politiche 2022, i dati di Ipsos (Di mercoledì 28 settembre 2022) Fdi spopola tra operai e commercianti, il Pd tra i laureati e il M5S tra i giovanissimi. Sono queste le evidenze emerse dall’Analisi dei flussi elettorali per segmenti elaborata da Ipsos e pubblicata dal Corriere della Sera. Oltre a sottolineare l’erosione dei voti rispetto alle Politiche del 2018 di alcune forze Politiche (il M5S ha perso 6,4 milioni di voti e la Lega 3,2 milioni mentre Fdi ne ha guadagnati 5,8 milioni), Ipsos ha dato un volto a questi voti. E così si scopre che il Carroccio è stato abbandonato dalla sua base elettorale di riferimento: appena il 4,7% dei commercianti ha votato il partito di Salvini. La maggior parte (30,2%) ha dato la propria preferenza alla nuova leader del centrodestra: Meloni. Fdi è stato inoltre il partito più votato tra chi ha una ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 28 settembre 2022) Fdi spopola tra operai e commercianti, il Pd tra i laureati e il M5S tra i giovanissimi. Sono queste le evidenze emerse dall’deielettorali per segmenti elaborata dae pubblicata dal Corriere della Sera. Oltre a sottolineare l’erosione dei voti rispetto alledel 2018 di alcune forze(il M5S ha perso 6,4 milioni di voti e la Lega 3,2 milioni mentre Fdi ne ha guadagnati 5,8 milioni),ha dato un volto a questi voti. E così si scopre che il Carroccio è stato abbandonato dalla sua base elettorale di riferimento: appena il 4,7% dei commercianti ha votato il partito di Salvini. La maggior parte (30,2%) ha dato la propria preferenza alla nuova leader del centrodestra: Meloni. Fdi è stato inoltre il partito più votato tra chi ha una ...

