Amici 22 anticipazioni domenica 2 ottobre 2022: ospiti, classifica, Ramon sospeso di nuovo, sfida Wax e Niveo (Di mercoledì 28 settembre 2022) La terza puntata di Amici 22 andrà in onda domenica 2 ottobre 2022, ma se non riuscite ad aspettare la messa in onda, le anticipazioni sono pronte a svelare ogni dettaglio: chi sono gli ospiti della puntata? Perché la Celentano ha sospeso DI nuovo la maglia al suo allievo Ramon? Chi sono i primi in... Leggi su donnapop (Di mercoledì 28 settembre 2022) La terza puntata di22 andrà in onda, ma se non riuscite ad aspettare la messa in onda, lesono pronte a svelare ogni dettaglio: chi sono glidella puntata? Perché la Celentano haDIla maglia al suo allievo? Chi sono i primi in...

Wyseintheheart_ : RT @amicii_news: Non avevamo mai dato così tante notizie su delle anticipazioni di una qualsiasi puntata di Amici, oggi abbiamo scritto tut… - gayacorsinii : menomale che non sto seguendo amici quest’anno, dalle anticipazioni sto leggendo un sacco di schifezze nel dubbio, solo forza Mattia ???? - infoitcultura : Amici 2022, anticipazioni puntata del 3 Ottobre: caos in studio per i litigi - zazoomblog : Amici 2022 anticipazioni puntata del 3 Ottobre: caos in studio per i litigi - #Amici #anticipazioni #puntata - tuttopuntotv : Amici 2022, anticipazioni puntata del 3 Ottobre: caos in studio per i litigi #amici22 #amicispoiler #mariadefilippi -