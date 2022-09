Amici 22, anticipazioni 28 settembre, ospiti terza puntata: provvedimento disciplinare, sfide e tanti gossip (Di mercoledì 28 settembre 2022) Oggi, mercoledì 28 settembre 2022, si è registrata la terza puntata di Amici 22, scopriamo tutte le anticipazioni (per merito della pagina Amici News e il sito SuperGuidaTV), gli ospiti e le numerose esibizioni degli allievi della scuola più talentuosa d’Italia. Amici 22, anticipazioni 28 settembre ospiti della puntata: Achille Lauro e Pinguini Tattici Nucleari che hanno cantato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 28 settembre 2022) Oggi, mercoledì 282022, si è registrata ladi22, scopriamo tutte le(per merito della paginaNews e il sito SuperGuidaTV), glie le numerose esibizioni degli allievi della scuola più talentuosa d’Italia.22,28della: Achille Lauro e Pinguini Tattici Nucleari che hanno cantato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

sc4rabocchi : @Fedewendy46 non pretendo assolutamente le canzoni,ci mancherebbe altro,solo che nelle anticipazioni non si legge n… - blogtivvu : Amici 22, anticipazioni 28 settembre, ospiti terza puntata: provvedimento disciplinare, sfide e tanti gossip… - beenthearcher28 : RT @cwtcth: ??AMICI ANTICIPAZIONI?? registrazione durata anni perché le tonnellate di mattia zenzola hanno distrutto il palco e ci sono volu… - Sara51068792 : RT @amicii_news: Non avevamo mai dato così tante notizie su delle anticipazioni di una qualsiasi puntata di Amici, oggi abbiamo scritto tut… - amicii_news : Non avevamo mai dato così tante notizie su delle anticipazioni di una qualsiasi puntata di Amici, oggi abbiamo scri… -