Amianto killer: motorista muore di mesotelioma, Difesa e Interno condannati (Di mercoledì 28 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il Tribunale di Torre Annunziata ha condannato il Ministero della Difesa e il Ministero dell’Interno a riconoscere vittima del dovere il motorista navale di Torre del Greco, Mario La Rocca, morto nel 2017 a 69 anni di mesotelioma per l’esposizione alla fibra killer. I due ministeri sono stati condannati a risarcire la vedova, che potrà anche beneficiare dell’assistenza psicologica a carico dello Stato, con una speciale elargizione di 200mila euro e con una rendita mensile (assegni vitalizi), di 1900 euro. Il motorista era stato nella Marina Militare tra il 1968 e il 1970 prestando servizio al Centro di Taranto, Augusta e Ancona, ed era stato esposto all’asbesto quotidianamente, in particolare a bordo nave. Contenevano ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il Tribunale di Torre Annunziata ha condannato il Ministero dellae il Ministero dell’a riconoscere vittima del dovere ilnavale di Torre del Greco, Mario La Rocca, morto nel 2017 a 69 anni diper l’esposizione alla fibra. I due ministeri sono statia risarcire la vedova, che potrà anche beneficiare dell’assistenza psicologica a carico dello Stato, con una speciale elargizione di 200mila euro e con una rendita mensile (assegni vitalizi), di 1900 euro. Ilera stato nella Marina Militare tra il 1968 e il 1970 prestando servizio al Centro di Taranto, Augusta e Ancona, ed era stato esposto all’asbesto quotidianamente, in particolare a bordo nave. Contenevano ...

larampait : #TorredelGreco. #Amianto #killer nella #MarinaMilitare: il Tribunale condanna la #Difesa e l'#Interno - VittorioZenardi : Rimuove l’amianto dalle carrozze ferroviarie: operaio muore di mesotelioma per l’esposizione alla fibra killer… - speciale_news : Rimuove l’amianto dalle carrozze ferroviarie: operaio muore di mesotelioma per l’esposizione alla fibra killer… - zazoomblog : Amianto killer: operaio del Napoletano morto per mesotelioma condanna per Inail - #Amianto #killer: #operaio… - corrmezzogiorno : #Napoli Amianto killer, operaio di Torre Annunziata morto per cancro: condannata Inail -