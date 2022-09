America The Beautiful, la recensione: La natura americana come non l’avete mai vista (Di mercoledì 28 settembre 2022) La recensione di America The Beautiful: la nuova docu-serie firmata National Geographic, in streaming su Disney+ dal 28 settembre, è qualcosa che non avete mai visto: mezzi rivoluzionari di ripresa, un occhio particolare e mesi di paziente lavoro. Documentari, che passione. Tanti di noi sono cresciuti con i documentari sugli animali, e i nostri figli stanno facendo lo stesso. Capita spesso, una volta davanti alla televisione, di vedere i bambini letteralmente ipnotizzati davanti alle meraviglie della natura e al comportamento degli animali, grandi o piccoli. Ma il documentario che vi raccontiamo nella recensione di America The Beautiful, la nuova docu-serie firmata National Geographic e prodotta da Wildstar Films, disponibile in streaming su Disney+ dal 28 settembre, è ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 28 settembre 2022) LadiThe: la nuova docu-serie firmata National Geographic, in streaming su Disney+ dal 28 settembre, è qualcosa che non avete mai visto: mezzi rivoluzionari di ripresa, un occhio particolare e mesi di paziente lavoro. Documentari, che passione. Tanti di noi sono cresciuti con i documentari sugli animali, e i nostri figli stanno facendo lo stesso. Capita spesso, una volta davanti alla televisione, di vedere i bambini letteralmente ipnotizzati davanti alle meraviglie dellae al comportamento degli animali, grandi o piccoli. Ma il documentario che vi raccontiamo nelladiThe, la nuova docu-serie firmata National Geographic e prodotta da Wildstar Films, disponibile in streaming su Disney+ dal 28 settembre, è ...

alesSarda2908 : RT @gayit: La collezione 'The Gay Blood' contro le politiche omofobe dell'FDA - Matteo13659657 : RT @gayit: La collezione 'The Gay Blood' contro le politiche omofobe dell'FDA - femministalettr : RT @gayit: La collezione 'The Gay Blood' contro le politiche omofobe dell'FDA - gayit : La collezione 'The Gay Blood' contro le politiche omofobe dell'FDA - PietroSiffi : RT @jan84942688: Capito si4vaXXXX+#Booster? #conformisti #collaborazionisti del #regime cosa avete combinato? #Leccaculi dell' #america e d… -