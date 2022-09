Ambra Angiolini e Francesco Scianna paparazzati insieme | le foto dicono tutto

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Questa volta è Diva e Donna che lancia lo scoop sue il presunto nuovo amore. Sembra che far battere il cuore disi sia un famoso attore, un collega,. La rivista di gossip sceglie un titolo che racconta: “Una notte di fuoco” poi parla di tenerezza e pubblica lescattate a Roma. Non c’è dubbio, se la storia d’amore traè reale sono una delle coppie che farà impazzire i fan. Bellissimie lei non si vedeva così felice da tempo. Passeggianonella notte romana, i paparazzi non li perdono di vista peril tempo. Sembra davvero una bella serata di ...

AmnaBil41332019 : Ambra Angiolini ha un nuovo amore? Romantica e affiatata con Francesco Scianna: foto - sportli26181512 : X Factor, ultimo appuntamento con le Audition: Terzo e ultimo appuntamento con le Audition di X Factor 2022: si dec… - zazoomblog : “Nuovo uomo”. Ambra Angiolini vola il gossip con l’attore. “Notte di fuoco” dicono - #“Nuovo #uomo”. #Ambra… - DonnaGlamour : Ambra Angiolini ha un nuovo amore? “Notte di fuoco” con un collega - Biagiothai : RT @ENZOBRIGANTE2: Azz ambra Angiolini occupa abusivamente ??????ora dite che @mariogiordano5 fa solo servizi su abusivi immigrati ???????? -

L'attrice 45enne pizzicata con l'attore 40enne tra sorrisi e intimità Il siciliano in passato è stato legato a Francesca Chillemi e a Matilde Giolipotrebbe avere un nuovo batticuore. Dopo la fine piuttosto chiacchierata con l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri , l'attrice 45enne, una dei giudici della nuova edizione ...Si decide tutto in una sera per gli ultimi concorrenti che si esibiranno davanti al tavolo della nuova e inedita giuria con Fedez,, Dargen D'Amico e Rkomi. Leggi anche Elezioni 2022, ...L’indiscrezione di Diva e Donna: Ambra ha passato la notte con un famoso attore E’ un bel momento questo per Ambra Angiolini sia dal punto di ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...