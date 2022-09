Ambasciata Usa | gli americani lascino immediatamente la Russia La diretta - Esteri - quotidiano net

rtl1025 : ?? I cittadini americani sono invitati a 'lasciare la #Russia immediatamente', usando 'le limitate opzioni' di trasp… - GiovaQuez : I cittadini americani sono invitati a 'lasciare la Russia immediatamente'. Lo si legge nel sito dell'ambasciata Usa… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | I cittadini americani sono invitati a 'lasciare la Russia immediatamente' usando 'le limitate opzioni' di… - FillerNero : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | I cittadini americani sono invitati a 'lasciare la Russia immediatamente' usando 'le limitate opzioni' di trasp… - pepo1913 : RT @acirne: Avviso sul sito ambasciata Usa a Mosca: 'TUTTI GLI AMERICANI LASCINO LA RUSSIA IMMEDIATAMENTE'. Ci si prepara al peggio -

I cittadini americani sono invitati a "lasciare la Russia immediatamente", usando "le limitate opzioni" di trasporto commerciale ancora disponibili. Lo si legge nel sito dell'a Mosca, citata dalla Tass. Intanto la Russia sta per aprire un centro di reclutamento al confine con la Georgia , per intercettare uomini abili all'arruolamento nell'esercito per ...Lo si legge nel sito dell'a Mosca, citata dalla Tass. Ore 12:14 - Peskov: "Stupide le accuse a Russia di attacco a Nord Stream" Sono accuse "stupide" quelle rivolte contro la Russia ...La sede diplomatica a Mosca parla di "gravi limitazioni alla sua capacità di assistere i cittadini statunitensi e le condizioni, comprese le ..."I cittadini degli Stati Uniti non dovrebbero recarsi in Russia e coloro che risiedono o viaggiano ora in Russia dovrebbero lasciare il Paese immediatamente", si legge in una nota ...