Amatrice, per il crollo di una palazzina tutti assolti. L'ex sindaco Pirozzi: "Porto dentro un dolore grande" (Di mercoledì 28 settembre 2022) A tre anni dal rinvio a giudizio è arrivata la sentenza di primo grado per gli imputati per il crollo di una palazzina ex Ina Casa ad Amatrice (Rieti) avvenuto il 24 agosto 2016 durante il terremoto nel Centro Italia. Nel crollo morirono 7 inquilini. L'ex sindaco di Amatrice e attuale consigliere regionale della Lega, Sergio Pirozzi, è stato assolto oggi dal giudice del tribunale di Rieti, Carlo Sabatini, perché il fatto non sussiste. Insieme a Pirozzi sono stati assolti anche i restanti imputati: Ivo Carloni, Giovanni Conti, Maurizio Scacchi, Valerio Lucarelli e Gianfranco Salvatore. Erano tutti imputati dei reati di disastro colposo e omicidio colposo plurimo. Due anni fa imputati diversi in un altro ...

