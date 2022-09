Amatrice | crollo di una palazzina durante il terremoto | assolti gli imputati compreso l’ex sindaco Pirozzi

(Di mercoledì 28 settembre 2022)di una: a seguito deldel 2016 si aprì un processo che coinvolgeva anche. Nella mattinata del 28 settembre, dopo 6 anni, tutti glisono statidi unailSono trascorsi sei anni dalche ha distrutto la comunità die solo oggi si conclude uno dei processi aperti suldi una. In seguito al sisma del 24 agosto 2016, si aprì un processo per ildi una delle palazzine di piazza Augusto Sagnotti che causò 7 morti. Gli ...

L'ex sindaco di Amatrice, ora consigliere regionale del Lazio per la Lega, Sergio Pirozzi, è stato assolto 'perché il fatto non sussiste' nell'ambito del processo per il crollo di una delle palazzine di piazza Augusto Sagnotti ad Amatrice. Assolti anche gli altri cinque imputati. L'ex primo cittadino: 'Accusa ingiusta, si chiude una brutta pagina della mia vita'.