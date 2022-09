Alma: Tutto Sulla Nuova Serie Netflix! (Di mercoledì 28 settembre 2022) Alma: la Nuova Serie Netflix racconta un mistero complesso, di una ragazza che lotta per ritrovare la sua vera identità. È molto presente, però, anche l’argomento delle difficoltà dell’adolescenza e della crescita… Alma è la Nuova Serie targata Netflix, pubblicata sul catalogo della nota piattaforma di streaming proprio in questi giorni. Si tratta di una Serie spagnola che esplora i temi dell’adolescenza, ma anche del mistero, come ha raccontato il suo stesso regista Sergio Sanchez. A tratti, infatti, non mancano anche i temi del soprannaturale che aggiungeranno un particolare velo di mistero alla storia. Alma: la trama della Nuova Serie Netflix! Alma è la Serie ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 28 settembre 2022): laNetflix racconta un mistero complesso, di una ragazza che lotta per ritrovare la sua vera identità. È molto presente, però, anche l’argomento delle difficoltà dell’adolescenza e della crescita…è latargata Netflix, pubblicata sul catalogo della nota piattaforma di streaming proprio in questi giorni. Si tratta di unaspagnola che esplora i temi dell’adolescenza, ma anche del mistero, come ha raccontato il suo stesso regista Sergio Sanchez. A tratti, infatti, non mancano anche i temi del soprannaturale che aggiungeranno un particolare velo di mistero alla storia.: la trama dellaè la...

Alma_Isabeel : RT @Dida_ti: Il rimedio è in noi.. Cuore, bisogna avere, null'altro. Grazia Deledda #27settembre ???? #goodmorning ? #Buongiorno #bonjo… - alma_rubino : @messveneto LE ELEZIONI SONO UNA GRANDISSIMA PRESA PER IL CULO! QUESTI BUFFONI CRIMINALI SONO TUTTI AL SERVIZIO DEL… - iaia_alma : @Franciimas Io scelgo di vedere invece quanti siamo ad opporci a tutto ciò o comunque resto contenta di quanto tra… - Z2027Z : @alma_dufour Tutto va bene ! Forza Italia ! - aboutoblivion : Tutto questo per dire che secondo me Kanda ha ritrovato quel bambino morto insieme ad Alma e, a conclusione della l… -