Allerta meteo a Roma e nel Lazio domani 29 settembre 2022: in arrivo forti temporali e grandinate (Di mercoledì 28 settembre 2022) Prosegue l’ondata di maltempo a Roma e nel Lazio. Dopo la diramazione dello stato di Allerta per la serata di ieri l’attenzione si sposta adesso a quello che potrebbe accadere nelle prossime ore. Poco fa, in tal senso, la protezione civile ha diramato un nuovo bollettino. Allerta meteo gialla domani 29 settembre a Roma e nel Lazio L’avviso prevede dalle prime ore di giovedì 29 settembre 2022, e per le successive 24-36 ore, forti piogge. Nella nota si parla di “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale”. I fenomeni saranno accompagnati “da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 28 settembre 2022) Prosegue l’ondata di maltempo ae nel. Dopo la diramazione dello stato diper la serata di ieri l’attenzione si sposta adesso a quello che potrebbe accadere nelle prossime ore. Poco fa, in tal senso, la protezione civile ha diramato un nuovo bollettino.gialla29e nelL’avviso prevede dalle prime ore di giovedì 29, e per le successive 24-36 ore,piogge. Nella nota si parla di “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale”. I fenomeni saranno accompagnati “da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, localie ...

