Alle elezioni né i partiti né gli elettori hanno fatto il loro mestiere: la grande occasione persa delle politiche (di P. Di Antonio) (Di mercoledì 28 settembre 2022) La tentazione del post 25 Settembre è urlare a tutto il mondo progressista che "la guardia è stanca" e che alcuni palazzi e uffici vanno sgomberati. È quel che occorrerebbe dire a poche ore dall'apertura delle urne per afferrare il significato del voto che ha catapultato la destra vera di Giorgia Meloni alla presidenza del Consiglio, relegando la sinistra a una presenza, almeno per i prossimi cinque anni, marginale o, peggio, ininfluente. Eppure l'occasione era grande. Ma si è persa nei labirinti della propaganda e delle strategie pianificate per qualche voto in più. C'è stata la pandemia che ci ha costretto a stare in casa, che ha sospeso le nostre vite in preda Alle paure scandite dal suono delle ambulanze e dai proclami di chi ne sapeva più della scienza, che ci ha ...

