Allarme batterio Listeria | wurstel contaminati ritirati dai supermercati | in Italia 6 morti sospette

Leggi su tpi

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Seie almeno 61 persone colpite: è questo il bilancio di un focolaio di listeriosi che negli ultimi mesi ha interessato diverse regionine. La causa? Secondo le autorità sanitarie il consumo di würstel crudi di carne avicola prodotti in uno stabilimento veronese e venduti con diversi marchi, tra i quali spicca Wudy Aia. Dal 2020 l’ha a che fare con una serie di casi di, grave malattia che colpisce chi mangia alimenti, provocati dallo stesso ceppo batterico (l’St 155). A dicembre 2021 e a marzo e giugno di quest’anno in Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna ci sono stati, dicono dal ministero alla Salute “tre decessi di persone in condizioni di fragilità per età e patologie concomitanti”. Due di questi erano già noti all’inizio di luglio e sono avvenuti tra ...