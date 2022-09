Allarme batterio Listeria | cos’è | dove si trova | sintomi

(Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – “Resta alta l’attenzione del Ministero della salute a seguito dell’aumento di casi clinici di listeriosi alimentare registrati in diverse regioni italiane, dovuti alla contaminazione di alimenti da parte delmonocytogenes”. E’ quanto si legge sul sito del dicastero che aggiunge: “Le verifiche, effettuate dal gruppo di lavoro istituito dal Ministero della Salute per fronteggiare la diffusione del, hanno rilevato una correlazione tra alcuni dei casi clinici e la presenza del ceppo diST 155 in w?rstel a base di carni avicole prodotti dalla ditta Agricola Tre Valli – IT 04 M CE. La presenza è stata confermata anche da campionamenti effettuati presso lo stabilimento”. “L’azienda – prosegue – ha avviato tutte le misure a tutela del consumatore con il ritiro dei lotti ...

