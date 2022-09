All’antico Arsenale della Repubblica di Amalfi lo spettacolo “Sabato Domenica e Lunedì”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Tempo di lettura: 4 minuti(Sa) – Il capolavoro del genio di Eduardo De Filippo in scena in uno dei luoghi più suggestivi e maestosi di. Doppio appuntamentocon loe Lunedi”, previsto per l’1 e il 2 ottobre alle ore 20 a curacompagnia “Il Proscenio”. L’evento, come sempre ad ingresso gratuito, rappresenta l’appuntamento di chiusura dell’ampio cartellone estivo diSummer Fest, promosso dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Daniele Milano. Un programma articolato ed eterogeneo, che si è snodato nel corso dell’estate, esplorando generi differenti, dal teatro alla musica, ai grandi appuntamenti ...