Alessia Pifferi, la mamma della bambina morta di stenti, si presenta in tribunale. La difesa: "Chiede sempre di sua figlia"

Alessia Pifferi è la mamma della bambina morta di stenti e questa mattina si è presentata la prima volta in tribunale. La donna è accusata di omicidio volontario. Tuttavia, la difesa ha chiesto di approfondire gli accertamenti sul materiale sequestrato.

UnioneSarda : #Milano - Bimba morta di stenti, Alessia Pifferi chiede sempre di lei: “Dov’è Diana, è un dono di Dio” - bonura_enrico : I legali di Alessia pifferi dichiarano che chiede sempre di Diana . Io non ho parole. Ha fatto morire la piccola di stenti . Avvocati idioti - Profilo3Marco : RT @SkyTG24: Bimba morta di stenti a #Milano, la madre Alessia Pifferi in Tribunale davanti al gip - Open_gol : La donna è accusata di omicidio aggravato per aver lasciato morire di stenti la figlia - Corriere : Alessia Pifferi in tribunale per la prima volta, la difesa: «Ha paura, parla sempre di sua figlia Diana» -