Alessia Pifferi in tribunale per la prima volta, la difesa: «È terrorizzata, parla sempre di sua figlia Diana»

La 37enne Alessia Pifferi è accusata di aver lasciato morire di stenti la figlia di 18 mesi. La difesa ha nuovamente chiesto al giudice di poter fare entrare in carcere alcuni esperti per «una consulenza neuroscientifica»

