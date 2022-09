Alessia Pifferi esce per la prima volta dal carcere per un’udienza. Gli avvocati: «È molto spaventata. Serve perizia psichiatrica» (Di mercoledì 28 settembre 2022) Alessia Pifferi, la 37enne accusata di omicidio aggravato per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana, ha partecipato all’udienza dell’incidente probatorio di oggi, 28 settembre. «La signora è molto spaventata perché per la prima volta esce dal carcere dove è in isolamento e vive ovattata», ha dichiarato il suo avvocato Solange Marchignoli che la assiste assieme al collega Luca D’Auria. La donna si trova in cella dallo scorso 21 luglio per aver lasciato la piccola di 1 anno da sola in casa per sei giorni mentre era in vacanza con il compagno. L’udienza di oggi, fissata dal gip Fabrizio Filice, era finalizzata a conferire l’incarico ai periti per gli accertamenti sugli oggetti presenti in casa il giorno della tragedia accanto al corpo della ... Leggi su open.online (Di mercoledì 28 settembre 2022), la 37enne accusata di omicidio aggravato per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana, ha partecipato all’udienza dell’incidente probatorio di oggi, 28 settembre. «La signora èperché per ladaldove è in isolamento e vive ovattata», ha dichiarato il suo avvocato Solange Marchignoli che la assiste assieme al collega Luca D’Auria. La donna si trova in cella dallo scorso 21 luglio per aver lasciato la piccola di 1 anno da sola in casa per sei giorni mentre era in vacanza con il compagno. L’udienza di oggi, fissata dal gip Fabrizio Filice, era finalizzata a conferire l’incarico ai periti per gli accertamenti sugli oggetti presenti in casa il giorno della tragedia accanto al corpo della ...

