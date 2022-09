Album solista per Manuel Agnelli: Afterhours sono una gabbia dorata (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il cuore resta rock ma Manuel Agnelli a 56 anni debutta con il primo Album solista. "Ama il prossimo tuo come te stesso" è nato durante la pandemia ed è un'indagine sulla complessità dei sentimenti umani. "Un periodo in cui ero chiuso in casa e non potevo incontrare gli altri musicisti, per cui ho pensato di scrivere un po' per riempire il tempo ed era la stessa sensazione di quando scrivevo da ragazzo. Devo dire che è stato un processo creativo che non provavo da tanti anni mi ha divertito molto e fatto riassaporare un certo tipo di libertà che è fare le cose al di fuori della progettualità".Libertà è la parola chiave di questo lavoro, anche dagli Afterhours la sua storica band. "Un po' sì anche dagli Afterhours che sono un progetto di musicisti superdotati ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il cuore resta rock maa 56 anni debutta con il primo. "Ama il prossimo tuo come te stesso" è nato durante la pandemia ed è un'indagine sulla complessità dei sentimenti umani. "Un periodo in cui ero chiuso in casa e non potevo incontrare gli altri musicisti, per cui ho pensato di scrivere un po' per riempire il tempo ed era la stessa sensazione di quando scrivevo da ragazzo. Devo dire che è stato un processo creativo che non provavo da tanti anni mi ha divertito molto e fatto riassaporare un certo tipo di libertà che è fare le cose al di fuori della progettualità".Libertà è la parola chiave di questo lavoro, anche daglila sua storica band. "Un po' sì anche daglicheun progetto di musicisti superdotati ...

