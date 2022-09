Al via la VI edizione del Festival Itinerante “Spinacorona” (Di mercoledì 28 settembre 2022) Dal 29 settembre al 2 ottobre 2022, Napoli si animerà di musica con la sesta edizione del Festival Itinerante “Spinacorona” passeggiate musicali napoletane”, nato da un’idea geniale di Michele Campanella. “Bussate, e vi sarà aperto”!!! Con queste “profetiche” e “mistiche” parole, velatamente ironiche, il M° Michele Campanella ha presentato alla stampa questa sua sesta e Leggi su 2anews (Di mercoledì 28 settembre 2022) Dal 29 settembre al 2 ottobre 2022, Napoli si animerà di musica con la sestadel” passeggiate musicali napoletane”, nato da un’idea geniale di Michele Campanella. “Bussate, e vi sarà aperto”!!! Con queste “profetiche” e “mistiche” parole, velatamente ironiche, il M° Michele Campanella ha presentato alla stampa questa sua sesta e

FraPenti : RT @universitalum: ??Al via la nuova edizione della European Researchers’ Night, la Notte dei Ricercatori e delle Ricercatrici, che si terrà… - MusicTvOfficial : Al via la dodicesima edizione di #taleequaleshow, da venerdì 30 settembre, in prima serata su Rai1 (ore 21.25) con… - EHEAAOO : RT @IdeawebTV: L’antico spiega il presente: a Cuneo la prima edizione del festival “Modulazioni” - IdeawebTV : L’antico spiega il presente: a Cuneo la prima edizione del festival “Modulazioni” - broby68 : Al via la seconda edizione di LineUp! -