Al-Khelaifi sul Barça | «Non so se hanno agito legalmente»

Il presidente dell'ECA e del Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi torna a parlare del Barcellona. Lo fa in un'intervista rilasciata a Politico, dove attacca il club blaugrana a proposito delle leve economiche utilizzate per chiudere in utile il bilancio 2021/22 e per riuscire a portare a termine un mercato fatto di diverse importanti operazioni in entrata.

