Al festival della danza vietnamita il trionfo di Claudio?Malangone (Di mercoledì 28 settembre 2022) di Monica De Santis Alle spalle un fine settimana denso di emozioni e suggestioni per Claudio Malangone e la sua Borderline danza, la compagnia salernitana tra le più in vista nel panorama campano. Il coreografo è appena tornato da un viaggio “esperienziale” in Vietnam, precisamente da Ho Chi Minh City, dove, in occasione del festival Internazionale di danza, Malangone non solo ha portato in scena la sua creazione, Pink or blue, ma ha anche messo in piedi una coreografia ad hoc per quattro danzatori vietnamiti. Ci racconta qualcosa in più? «Adriana Cristiano ha interpretato il solo al festival Internazionale di danza di Ho Chi Minh City, ma Pink or Blue, a proposito di palcoscenici di tutto il mondo che ci hanno visto protagonisti nell’ultimo week end, è andato in scena anche a ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 28 settembre 2022) di Monica De Santis Alle spalle un fine settimana denso di emozioni e suggestioni per Claudio Malangone e la sua Borderline, la compagnia salernitana tra le più in vista nel panorama campano. Il coreografo è appena tornato da un viaggio “esperienziale” in Vietnam, precisamente da Ho Chi Minh City, dove, in occasione delInternazionale di, Malangone non solo ha portato in scena la sua creazione, Pink or blue, ma ha anche messo in piedi una coreografia ad hoc per quattrotori vietnamiti. Ci racconta qualcosa in più? «Adriana Cristiano ha interpretato il solo alInternazionale didi Ho Chi Minh City, ma Pink or Blue, a proposito di palcoscenici di tutto il mondo che ci hanno visto protagonisti nell’ultimo week end, è andato in scena anche a ...

