Aida Yespica | la giacca si apre ed esce fuori tutto | Il look speciale che ha sconvolto Milano

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Grazie alla sua bellezza e fascino unico,è senza dubbio una delle showgirl più apprezzate sui social media. Lo scatto per la MFW ha fatto impazzire i fan. Dopo i numerosi alti e bassi nella sua vita e carriera, Aydaè riuscita a ricostruire la sua carriera con tenacia e professionalità.Yespika (foto web)Molto seguita ed amata sui social media, è seguita da ben un milione di persone. I suoi followers l’adorano e amano ancora di più i magnifici scatti che condivide sul suo personale profilo Instagram. L’arrivo in Italia e la carriera Aída Yéspica nasce in Venezuela nel 1982. La sua carriera ha inizio come modella ma ottiene una grossa impennata grazie alla partecipazione nel 2002 a Miss Venezuela. L’anno dopo approda adove ottiene ingaggi importanti in ...

caffeuccio : Ciacci spiace ma non sei malgioglio che intervista Aida Yespica sui binari della stazione #gfvip - redazionerumors : Il Duomo di Milano ieri sera sembra abbia lasciato spazio alla bellezza di Aida Yespica, che con il suo look ha str… - fiorellinas : RT @Corrilavita: Su @oggisettimanale anche con @Fiorello e #AydaYespica! @Ferragamo @NeriTorrigiani - NeriTorrigiani : RT @Corrilavita: Su @oggisettimanale anche con @Fiorello e #AydaYespica! @Ferragamo @NeriTorrigiani - oggisettimanale : RT @Corrilavita: Su @oggisettimanale anche con @Fiorello e #AydaYespica! @Ferragamo @NeriTorrigiani -

Rumors

L'imprenditore, infatti, è stato legato un anno e mezzo a Roberta Morise , ma si sono lasciati all'inizio dell'estate 'per colpa di lui', probabilmente per un tradimento con. Una ...Il pubblico italiano è sempre rimasto incantato dalle bellezze sudamericane, basti pensare ad Ainett Stephens,oppure Belen Rodriguez; non è di certo da meno Dayane Mello , modella e ... Aida Yespica posta il suo look super sexy su Instagram: i fan impazziscono Aida Yespica look sexy: la showgirl e modella ha postato sul suo profilo social il look sfoggiato ieri sera. Sullo sfondo il meraviglioso Duomo ...Sensuale e provocante Aida Yespica si mette in posa e lascia i suoi tantissimi fan senza fiato, il panorama è stupendo ma lei lo è di più, web in delirio.