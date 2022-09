AIA | Trentalange tuona contro Sarri | Le sue parole sono inaccettabili | poi ci sarà la Procura Ci dicano Rocchi rincara la dose

Pall_Gonfiato : AIA, Trentalange tuona contro Sarri: 'Le sue parole sono inaccettabili, poi ci sarà la Procura. 'Ci dicano...' Rocc… - SBKreal : RT @NicoSchira: Il Presidente dell'AIA (Associazione Italiana Arbitri) Alfredo #Trentalange: 'La #FerrieriCaputi si è meritata di esordire… - ilbanale : @mimmo_ferretti @AIA_it Veramente ancora ci devono spiegare come siano arrivati lì due protagonisti di calciopoli.… - UgoBaroni : RT @RadioSportiva: Si avvicina l'esordio della prima donna arbitro in serie A. Sarà Maria Sole Ferrieri Caputi ad arbitrare Sassuolo-Salern… - fabiovalenza : RT @salomone_l: Arbitri mandati a quel paese da tutti gli allenatori e da molti di giocatori, sceneggiate, accerchiamenti e insulti. Eppure… -

28/09/2022 - 16:45 "Questo è un momento storico" ha detto mercoledì il Presidente dell', Alfredo, durante la conferenza stampa in cui ha annunciato annunciato l'esordio in Serie A di Maria Sole Ferrieri Caputi che sarà così la prima donna arbitro a dirigere un incontro ..." È dei nostri per merito e non per privilegio ", ha cesellato la questione il presidente dell', Alfredo. Anche perché Ferrieri Caputi - peraltro laureata in sociologia e con un lavoro ...Sassuolo-Salernitana di domenica 2 ottobre sarà la prima gara di Serie A ad essere arbitrata da una donna, Maria Sole Ferrieri Caputi.Ferrari Caputi prima direttrice di gara donna in serie A, il fischietto livornese dirigerà Sassuolo-Salernitana ...