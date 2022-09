Agropoli, consiglio comunale movimentato: bocciato il tavolo sull’ospedale (Di mercoledì 28 settembre 2022) di Arturo Calabrese Anche il consiglio comunale di Agropoli tenutosi ieri è stato particolarmente acceso. Cruciali sono stati alcuni punti all’ordine del giorno per i quali la maggioranza guidata dal sindaco Roberto Antonio Mutalipassi ha deciso di non decidere. Lo ha fatto rifiutando alcune importanti proposte della minoranza tra cui un tavolo tecnico-politico sull’ospedale e una mozione sulla pubblica sicurezza. Da sottolineare il dito puntato da parte del sindaco contro gli organi di stampa, ovviamente solo una parte, rei di creare solo polemiche. È il caso, nello specifico, di questo giornale che sulla questione della Scuola “Mozzillo” ha pubblicato la nota della dirigente in cui si sbugiardava Palazzo di Città. L’assise prende il via con l’inno d’Italia che però, come accaduto anche in passato, si ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 28 settembre 2022) di Arturo Calabrese Anche ilditenutosi ieri è stato particolarmente acceso. Cruciali sono stati alcuni punti all’ordine del giorno per i quali la maggioranza guidata dal sindaco Roberto Antonio Mutalipassi ha deciso di non decidere. Lo ha fatto rifiutando alcune importanti proposte della minoranza tra cui untecnico-politicoe una mozione sulla pubblica sicurezza. Da sottolineare il dito puntato da parte del sindaco contro gli organi di stampa, ovviamente solo una parte, rei di creare solo polemiche. È il caso, nello specifico, di questo giornale che sulla questione della Scuola “Mozzillo” ha pubblicato la nota della dirigente in cui si sbugiardava Palazzo di Città. L’assise prende il via con l’inno d’Italia che però, come accaduto anche in passato, si ...

SergVessicchio : AGROPOLI, OGGI IL CONSIGLIO COMUNALE VI SPIEGHIAMO MAGGIORANZA E OPPOSIZIONE COME CI ARRIVANO/VIDEO… - SerVessicchio : AGROPOLI, OGGI IL CONSIGLIO COMUNALE VI SPIEGHIAMO MAGGIORANZA E OPPOSIZIONE COME CI ARRIVANO/VIDEO… - SergVessicchio : AGROPOLI IL BORSINO DELLA POLITICA, CLAMOROSO IN CONSIGLIO COMUNALE SOLO LE ISTANZE DELLA MINORANZA/VIDEO… - SerVessicchio : AGROPOLI IL BORSINO DELLA POLITICA, CLAMOROSO IN CONSIGLIO COMUNALE SOLO LE ISTANZE DELLA MINORANZA/VIDEO… - SergVessicchio : AGROPOLI, LE PROTESTE DELLE OPPOSIZIONI ARRIVANO IN CONSIGLIO COMUNALE, PESCE-SERRA-LA PORTA INCHIODANO FACCIA GIAL… -