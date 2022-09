Agnelli finisce sotto accusa: il motivo vi lascerà senza parole (Di mercoledì 28 settembre 2022) La situazione intorno ad Agnelli sembra essere sempre più incandescente; andiamo a vedere costa sta succedendo. Sono giorni molto difficili in casa Juventus; in attesa della fine della pausa nazionale e del ritorno in campo, ci si interroga sui motivi di un periodo decisamente negativo con la squadra ad aver iniziato nel peggiore dei modi sia in campionato sia in Champions League. I problemi manifestati dai bianconeri sono tanti da una difesa che fatica ad essere amalgamata nel migliore dei modi, al centrocampo privo del suo giocatore più forte (Pogba) ad un attacco dove bisogna ritrovare la vena realizzativa di Vlahovic. Nel frattempo, però, nel mirino della critica sembra essere finito Agnelli; cerchiamo di capire il motivo. LaPresseLa stagione della Juventus è iniziata non secondo le migliori aspettative; dieci punti di ritardo dal ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 28 settembre 2022) La situazione intorno adsembra essere sempre più incandescente; andiamo a vedere costa sta succedendo. Sono giorni molto difficili in casa Juventus; in attesa della fine della pausa nazionale e del ritorno in campo, ci si interroga sui motivi di un periodo decisamente negativo con la squadra ad aver iniziato nel peggiore dei modi sia in campionato sia in Champions League. I problemi manifestati dai bianconeri sono tanti da una difesa che fatica ad essere amalgamata nel migliore dei modi, al centrocampo privo del suo giocatore più forte (Pogba) ad un attacco dove bisogna ritrovare la vena realizzativa di Vlahovic. Nel frattempo, però, nel mirino della critica sembra essere finito; cerchiamo di capire il. LaPresseLa stagione della Juventus è iniziata non secondo le migliori aspettative; dieci punti di ritardo dal ...

