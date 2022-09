Adriana Volpe svela che cosa pensa di Giulia Salemi al Grande Fratello Vip 7 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il Grande Fratello Vip 7 è iniziato ormai da una settimana e Adriana Volpe ha già le idee chiare su quest’edizione. L’ex opinionista del reality show di Canale 5 era stata contattata da Alfonso Signorini per partecipare come concorrente al programma Mediaset, ma ha rifiutato per stare vicina alla figlia. Ora può contare solo su di lei e non può assentarsi, come fece nel 2020. Ma Adriana non ha smesso di seguire il reality. Scopriamo che idea si è fatta dopo le prime puntate. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 L’opinione su Sonia Bruganelli: “Ha costruito un personaggio” Nel nuovo numero del settimanale Chi (in edicola oggi) Adriana Volpe si mostra molto riconoscente al reality show perché sa quanto le ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 28 settembre 2022) IlVip 7 è iniziato ormai da una settimana eha già le idee chiare su quest’edizione. L’ex opinionista del reality show di Canale 5 era stata contattata da Alfonso Signorini per partecipare come concorrente al programma Mediaset, ma ha rifiutato per stare vicina alla figlia. Ora può contare solo su di lei e non può assentarsi, come fece nel 2020. Manon ha smesso di seguire il reality. Scopriamo che idea si è fatta dopo le prime puntate. Leggi anche: Dove vedere la replica delVip 7 L’opinione su Sonia Bruganelli: “Ha costruito un personaggio” Nel nuovo numero del settimanale Chi (in edicola oggi)si mostra molto riconoscente al reality show perché sa quanto le ...

