Addio alla giornalista Anna Alberti

WeAreTennisITA : L'ULTIMO BALLO? Alla Laver Cup, Roger Federer giocherà solo un doppio, probabilmente insieme a Rafael Nadal. Eccolo… - WeAreTennisITA : ????Una foto che chiude un'era del tennis. 66 titoli dello Slam, vincitori di Wimbledon dal 2003 al 2022: Federer, Na… - DiMarzio : #SerieA, @OfficialASRoma | Le parole di #Dybala: dall'addio alla @juventusfc all'aneddoto su #Mourinho - vaiani_cinzia : @GiorgiaMeloni @narendramodi @FratellidItalia ...bene!!! Addio alla Cina spero ?? - moriggi : RT @edorixi: ?? Addio Bruno. Ci hai fatto divertire, sentiremo la tua mancanza. Un abbraccio alla famiglia. -

IL GIORNO

Un locale che è stato per decenni punto di riferimento per chi volesse un'oasi esotica dentrocittà. Spiega Sergio Vezzoni, che non c'entra la crisi da pandemia o da recessione, la decisione è ...Nel 1983 viene ingaggiato dal Bari del presidente Vincenzo Matarrese, in Serie C1, guidando subito i biancorossi a storiche promozioni consecutive dalla Serie C1Serie A. Nella Coppa Italia 1983 ... Nuovo San Siro, addio alla Cattedrale: stadio pronto nel 2028, ecco come sarà Il tragico lutto che ha colpito il cinema ha sconvolto tutti il grande pubblico. L'attrice lascia un vuoto incolmabile.La morte oggi a 65 anni di Bruno Arena ha commosso tutti. Non poteva mancare un ultimo saluto e un ricordo da parte di Max Cavallari, che con lui ha formato il duo comico dei Fichi d’India. Molto più ...