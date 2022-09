Abusivismo edilizio: abbattuto ristorante nel parco nazionale del Vesuvio (Di mercoledì 28 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTrecase (Na) – Era completamente abusivo: per questo motivo a Trecase è stato demolito un ristorante realizzato senza alcuna autorizzazione in un’area protetta del parco nazionale del Vesuvio. Lo si apprende dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, che sottolinea come l’abbattimento, realizzato nell’ambito delle attività di contrasto al fenomeno dell’Abusivismo edilizio, sia arrivato “a seguito di una condanna relativa ad abusi edilizi risalenti agli anni 2005/2007“. Il manufatto raso al suolo aveva un volume complessivo di circa 260 metri quadrati e si trovava in via Tirone della Guardia nel comune vesuviano. L’immobile in particolare, spiegano dalla Procura, “insisteva su di un’area classificata da stringenti vincoli paesaggistici ed ambientali, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTrecase (Na) – Era completamente abusivo: per questo motivo a Trecase è stato demolito unrealizzato senza alcuna autorizzazione in un’area protetta deldel. Lo si apprende dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, che sottolinea come l’abbattimento, realizzato nell’ambito delle attività di contrasto al fenomeno dell’, sia arrivato “a seguito di una condanna relativa ad abusi edilizi risalenti agli anni 2005/2007“. Il manufatto raso al suolo aveva un volume complessivo di circa 260 metri quadrati e si trovava in via Tirone della Guardia nel comune vesuviano. L’immobile in particolare, spiegano dalla Procura, “insisteva su di un’area classificata da stringenti vincoli paesaggistici ed ambientali, ...

AndreaVenanzoni : 'Misterioso'. Lo scrigno dello storico delle concessioni balneari del litorale romano e dei provvedimenti anti-abus… - MilanoNaturalia : @rep_milano TOD's ha alzato 2 piani abusivi nel nuovo show room di via Solari nella ex Riva Calzoni, togliendo un'o… - Raffaele_NA : 'Il #M5S fa compravendita di voti col #redditodicittadinanza' Ma comprare i voti con l'abusivismo edilizio e l'eva… - PupiaTv : Teverola, abusivismo edilizio: sequestrata vasta area agricola - adenochrome13 : L'abusivismo edilizio ha edificato ovunque, da nord a sud, principalmente in luoghi dove non si può. E questo è il… -