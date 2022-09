Aborto alla gogna, donne costrette ad ascoltare il battito del feto, coppie Lgbt mortificate. Cara Meloni, è questo ciò che vuoi? (Di mercoledì 28 settembre 2022) Le elezioni si sono concluse, la vittoria del centrodestra è stata schiacciante così come l’affermazione dell’unica leader: Giorgia Meloni. La donna dal polso di ferro sta già lavorando alla possibile squadra di governo, la si vede e la si sente poco in questi giorni. Atteggiamento diametralmente opposto a quello che ha connotato la sua strenua opposizione al governo e i tanti comizi di piazza in preparazione del voto. Una campagna elettorale dove si è parlato molto di diritti. Di diritti che non verranno toccati, come ha promesso per la 194, di diritti un po’ meno garantiti, come quelli delle coppie omosessuali, e di diritti che verranno messi in discussione, anche se al momento sembra vietato farne parola. E invece è proprio di quei diritti che bisogna parlare. Perché se Meloni dice “A” (“Non intendo abolire la legge ... Leggi su tpi (Di mercoledì 28 settembre 2022) Le elezioni si sono concluse, la vittoria del centrodestra è stata schiacciante così come l’affermazione dell’unica leader: Giorgia. La donna dal polso di ferro sta già lavorandopossibile squadra di governo, la si vede e la si sente poco in questi giorni. Atteggiamento diametralmente opposto a quello che ha connotato la sua strenua opposizione al governo e i tanti comizi di piazza in preparazione del voto. Una campagna elettorale dove si è parlato molto di diritti. Di diritti che non verranno toccati, come ha promesso per la 194, di diritti un po’ meno garantiti, come quelli delleomosessuali, e di diritti che verranno messi in discussione, anche se al momento sembra vietato farne parola. E invece è proprio di quei diritti che bisogna parlare. Perché sedice “A” (“Non intendo abolire la legge ...

