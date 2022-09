“Abbiamo diritto di usufruire del nuovo congedo parentale?” (Di mercoledì 28 settembre 2022) Gentile avvocato, sono la mamma di due bambine, la prima nata a dicembre 2018, la seconda a febbraio 2022. Avrei 2 quesiti: 1) per mia figlia nata nel 2018, io e il papà Abbiamo a suo tempo utilizzato tutti i giorni di congedo parentale concessi dalla normativa pro tempore vigente; alla luce delle modifiche introdotte ad agosto 2022, uno di noi due genitori ha la possibilità di usufruire dei 3 mesi aggiuntivi, considerato che la bimba ha meno di 12 anni di età? 2) per mia figlia nata nel 2022, si applicano le nuove condizioni (quindi Abbiamo appunto diritto ai 3 mesi aggiuntivi introdotti dalla norma) o essendo nata prima dell’entrata in vigore della norma a lei si applicano comunque le vecchie regole? Grazie in anticipo e buona serata. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. Leggi su gravidanzaonline (Di mercoledì 28 settembre 2022) Gentile avvocato, sono la mamma di due bambine, la prima nata a dicembre 2018, la seconda a febbraio 2022. Avrei 2 quesiti: 1) per mia figlia nata nel 2018, io e il papàa suo tempo utilizzato tutti i giorni diconcessi dalla normativa pro tempore vigente; alla luce delle modifiche introdotte ad agosto 2022, uno di noi due genitori ha la possibilità didei 3 mesi aggiuntivi, considerato che la bimba ha meno di 12 anni di età? 2) per mia figlia nata nel 2022, si applicano le nuove condizioni (quindiappuntoai 3 mesi aggiuntivi introdotti dalla norma) o essendo nata prima dell’entrata in vigore della norma a lei si applicano comunque le vecchie regole? Grazie in anticipo e buona serata. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

