Abarth 500 - Il cinquino sportivo e chiassoso ha un futuro elettrico

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Tra i vari punti interrogativi che pone la transizione elettrica c'è quello legato aldelle vetture sportive. Specialmente se piccole e intrinsecamente legate al mondo dei motori a combustione interna, magari perché, come la500, hanno l'elaborazione meccanica nel dna. E invece, proprio ilcol pungiglione è una delle poche mini-sportive a poter vantare un posto assicurato nela batteria. Un po' a sorpresa per le ragioni citate sopra e un po' no, visto che la base di partenza, cioè la Nuova 500 elettrica, è già bell'e pronta. Ora si tratta di tirar fuori una vettura che, per quanto tecnologicamente distante dalle origini manifatturiere dello Scorpione, possa ereditarne il carattere. Ieri. Nel 1958, a pochi mesi di distanza dalla presentazione della 500 prima serie, nasce la 500 ...

... il classico scudetto della Casa è stato riposizionato sul cofano, mentre al posto della scritta "" troviamo il nuovo lettering, portato recentemente al debutto in Sudamerica dalla Pulse ......NuovaElettrica: ecco la prima immagine!Nei giorni scorsi è comparsa una foto del modello che inaugurerà l'era a zero emissioni dello Scorpione: non si tratta di un muletto, ma di una vettura pressoché definitiva ...Karl Albert Abarth nacque in Austria (Vienna, 15.11.1908 – Vienna, 24.10.1979), nel periodo immediatamente precedente il disfacimento dell’Impero austro-ungarico; la madre Dora Taussig apparteneva all ...