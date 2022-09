A Latina si dimettono i consiglieri di centrodestra, decade il sindaco Coletta (Di mercoledì 28 settembre 2022) AGI - Il centrodestra si dovrà assumere la responsabilità di lasciare senza guida politica la città in un momento delicato per la vita del Paese, ma il sindaco va via "a testa alta". Damiano Coletta, ormai ex sindaco di Latina di centrosinistra, dopo le dimissioni dei consiglieri dell'opposizione di centrodestra, che però era numericamente superiori alla maggioranza, affida a un video postato su Fb il suo saluto ai concittadini. "La sfiducia nei miei riguardi da parte della coalizione di centrodestra è un'azione che sta nelle loro facoltà in conseguenza di una normativa paradossale - dice - a un sindaco eletto al balottaggio in maniera diretta ma poi viene di fatto impedito di governare perché c'è una maggioranza diversa. Ma le norme ... Leggi su agi (Di mercoledì 28 settembre 2022) AGI - Ilsi dovrà assumere la responsabilità di lasciare senza guida politica la città in un momento delicato per la vita del Paese, ma ilva via "a testa alta". Damiano, ormai exdidi centrosinistra, dopo le dimissioni deidell'opposizione di, che però era numericamente superiori alla maggioranza, affida a un video postato su Fb il suo saluto ai concittadini. "La sfiducia nei miei riguardi da parte della coalizione diè un'azione che sta nelle loro facoltà in conseguenza di una normativa paradossale - dice - a uneletto al balottaggio in maniera diretta ma poi viene di fatto impedito di governare perché c'è una maggioranza diversa. Ma le norme ...

