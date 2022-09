5 Minuti Prima: la nuova serie tv teen di Duccio Chiarini su RaiPlay da giovedì 6 ottobre (Di mercoledì 28 settembre 2022) 5 Minuti Prima" sarà presentato in antePrima a Torino, città che ha ospitato il set, mercoledì 5 ottobre alle 21.00 al Cinema Lux alla presenza del regista Duccio Chiarini e della protagonista Tecla Insolia, per poi approdare su RaiPlay da giovedì 6 ottobre. Annunciata la data di uscita di 5 Minuti Prima, il teen dramedy di Diccio Chiarini farà il suo esordio su RaiPlay giovedì 6 ottobre. La serie è pensata e scritta proprio per un pubblico giovane a cui la piattaforma si rivolge con l'ambizione di avvicinarsi alla realtà e alle emozioni della Generazione Z. Diretta da Duccio ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 28 settembre 2022) 5" sarà presentato in antea Torino, città che ha ospitato il set, mercoledì 5alle 21.00 al Cinema Lux alla presenza del registae della protagonista Tecla Insolia, per poi approdare suda. Annunciata la data di uscita di 5, ildramedy di Dicciofarà il suo esordio su. Laè pensata e scritta proprio per un pubblico giovane a cui la piattaforma si rivolge con l'ambizione di avvicinarsi alla realtà e alle emozioni della Generazione Z. Diretta da...

