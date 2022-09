30 arresti legati alla cosca Santapaola-Ercolano: tra di loro anche i vertici dell’organizzazione (Di mercoledì 28 settembre 2022) Da Catania a Prato, da Siracusa all’Aquila: 30 indagati della cosca Santapaola-Ercolano sono stati sottoposti a un’ordinanza di custodia cautelare. Tra gli arresti anche quello del “responsabile provinciale” della famiglia mafiosa. La Direzione distrettuale antimafia sta infatti portando avanti un’inchiesta sulle evoluzioni e le dinamiche di potere all’interno della cosca. L’operazione, denominata “Sangue blu”, coinvolge oltre 250 carabinieri. Sono stati sequestranti anche oltre 4 milioni di euro, frutto dell’attività illecita dei Santapaola: i soldi servivano per mantenere le famiglie dei detenuti affiliati all’organizzazione e venivano anche reinvestiti in attività commerciali e imprenditoriali. I reati ipotizzati dal giudice per le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Da Catania a Prato, da Siracusa all’Aquila: 30 indagati dellasono stati sottoposti a un’ordinanza di custodia cautelare. Tra gliquello del “responsabile provinciale” della famiglia mafiosa. La Direzione distrettuale antimafia sta infatti portando avanti un’inchiesta sulle evoluzioni e le dinamiche di potere all’interno della. L’operazione, denominata “Sangue blu”, coinvolge oltre 250 carabinieri. Sono stati sequestrantioltre 4 milioni di euro, frutto dell’attività illecita dei: i soldi servivano per mantenere le famiglie dei detenuti affiliati all’organizzazione e venivanoreinvestiti in attività commerciali e imprenditoriali. I reati ipotizzati dal giudice per le ...

