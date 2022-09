1923 | Jennifer Ehle e Jerome Flynn nel cast della serie tv in arrivo nel 2023

(Di mercoledì 28 settembre 2022)si uniscono aldell'attesissimaoriginale "" che sarà disponibile in Italia su Paramount+ dalsono ufficialmente entrati a far parte delstellare dell'attesissima nuovaoriginale intitolata, insieme al candidato all'Oscar Harrison Ford e la vincitrice del premio Oscar Helen Mirren oltre a Darren Mann, Michelle Randolph, James Badge Dale, Marley Shelton, Brian Geraghty, Aminah Nieves e Julia Schlaepfer. Realizzato dal candidato all'Oscar Taylor Sheridan e prodotto da MTV Entertainment Studios e 101 Studios,è il nuovo ...

Che ne pensate dell'arrivo di Jennifer Ehle e Jerome Flynn nel cast di 1923?