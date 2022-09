Zoe Cristofoli in ‘mommy stile’ | lungo post per la nascita di Theo Hernandez jr

alebrunetti00 : Buongiorno a tutti in particolar modo a Zoe Cristofoli che deve far guarire Theo in poco tempo -

Mediaset Infinity

Il personal trainer, già ex di Giulia De Lellis ee più volte tirato in ballo nella vicenda che vede protagonisti Totti e Ilary, ha dato mandato al suo avvocato di smentire ogni ...Il 40enne, che in passato ha amato Sabrina Ghio,e Giulia De Lellis, ha smentito tutto, ribadendo di avere con la presentatrice dell'Isola dei Famosi solo un rapporto d'amicizia e ... Zoe Cristofoli al figlio: "Non esiste felicità dove non ci sei tu", la foto Zoe Cristofoli ha appena pubblicato uno scatto sensazionale in cui indossa un micro top striminzito: fuoriesce il davanzale, che visione!L'infortunio di Theo Hernandez preoccupa il Milan, che non lo rivedrà in campo prima di ottobre. I rossoneri pensano ai possibili sostituti ...