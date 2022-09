Zelensky si congratula con Meloni | “Contiamo sul vostro supporto” E lei risponde | “Daremo leale sostegno alla causa del popolo ucraino”

(Di martedì 27 settembre 2022) Volodymyrsie chiede, lei garantisce che la collaborazione contro l’invasione russa continuerà. In attesa di ricevere l’incarico dal presidente della Repubblica, Giorgiaè costretta a rompere il low profile imposto ai suoi con una dichiarazione chiara, netta e inequivocabile adell’Ucraina: “Sappi che potete contare sul nostrodella libertà del. Sii forte e mantieni salda la tua fede”, ha scritto la presidente di Fratelli d’Italia al presidenteche poco prima si era complimentato con lei per la vittoria delle elezioni. “zioni a Giorgiae al ...

fin dall'inizio dell'offensiva ordinata da Vladimir Putin nel Paese di Volodymyr Zelensky. Matteo Salvini e Silvio Berlusconi si congratulano con loro per i risultati elettorali. Il premier Mario Draghi alza la cornetta e si fa passare Volodymir Zelensky. Non è una telefonata di congedo, anzi, il colloquio è cordiale e, riferiscono, "molto fattivo". Mario Draghi infatti si congratula con il presidente ucraino.