Zaki, processo rinviato al 29 novembre. Presenti all’udienza anche diplomatici italiani (Di martedì 27 settembre 2022) Al termine della settima udienza a Mansura, è stato rinviato al 29 novembre il processo a carico di Patrick Zaki, lo studente dell’Università di Bologna, dopo i 22 mesi passati in custodia cautelare fino al dicembre scorso. Rischia altri cinque anni di carcere per diffusione di notizie false. Le previsioni della vigilia indicavano già un lungo aggiornamento: di “due o tre mesi”, e secondo una fonte giudiziaria il rinvio servirebbe a dar tempo di maturare “una decisione politica che congeli completamente il processo e conceda a Patrick la sua totale libertà”. La sua avvocata principale, Hoda Nasrallah, non ha voluto rilasciare dichiarazioni e lo stesso Patrick di recente aveva detto di non attendersi “nulla” dall’udienza odierna anche se in teoria il giudice ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) Al termine della settima udienza a Mansura, è statoal 29ila carico di Patrick, lo studente dell’Università di Bologna, dopo i 22 mesi passati in custodia cautelare fino al dicembre scorso. Rischia altri cinque anni di carcere per diffusione di notizie false. Le previsioni della vigilia indicavano già un lungo aggiornamento: di “due o tre mesi”, e secondo una fonte giudiziaria il rinvio servirebbe a dar tempo di maturare “una decisione politica che congeli completamente ile conceda a Patrick la sua totale libertà”. La sua avvocata principale, Hoda Nasrallah, non ha voluto rilasciare dichiarazioni e lo stesso Patrick di recente aveva detto di non attendersi “nulla” dodiernase in teoria il giudice ...

