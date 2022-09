WWE: Nuovi incontri aggiunti alla card di Extreme Rules (Di martedì 27 settembre 2022) Nella puntata di Raw di stanotte, Damien Priest ha subito una sonora sconfitta per mano di Matt Riddle. Al termine del match, I membri del Judgment Day hanno attaccato Riddle per punirlo dell’affronto subito. La rivalsa è stata interrotta da un rientrante Edge, che ha salvato Riddle mettendo in fuga Priest, Balor e Dominik. La Rated R Superstar ha detto che non cederà mai, che tornerà sempre e che vuole affrontare Finn Balor in un “I Quit match” ad Extreme Rules. Incontro poi confermato dalla federazione subito dopo. Una nuova stipulazione aggiunta ad un match per il titolo femminile Nella stessa puntata di Raw, è stata annunciata una stipulazione speciale per il match per il titolo femminile del brand. Infatti, le Damage CTRL hanno affrontato verbalmente la campionessa Bianca, fiancheggiata da Asuka e Alexa Bliss. Bayley, ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 27 settembre 2022) Nella puntata di Raw di stanotte, Damien Priest ha subito una sonora sconfitta per mano di Matt Riddle. Al termine del match, I membri del Judgment Day hanno attaccato Riddle per punirlo dell’affronto subito. La rivalsa è stata interrotta da un rientrante Edge, che ha salvato Riddle mettendo in fuga Priest, Balor e Dominik. La Rated R Superstar ha detto che non cederà mai, che tornerà sempre e che vuole affrontare Finn Balor in un “I Quit match” ad. Incontro poi confermato dfederazione subito dopo. Una nuova stipulazione aggiunta ad un match per il titolo femminile Nella stessa puntata di Raw, è stata annunciata una stipulazione speciale per il match per il titolo femminile del brand. Infatti, le Damage CTRL hanno affrontato verbalmente la campionessa Bianca, fiancheggiata da Asuka e Alexa Bliss. Bayley, ...

