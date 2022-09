WWE | Continuano i ritorni | riecco Candice LeRae al debutto noel main roster

(Di martedì 27 settembre 2022) Prosegue la “stagione” deiin casa WWE, Triple H piano piano ha richiamato molte delle Superstar licenziate da NXT negli ultimi due anni e stanotte è stata la volta di, moglie di Johnny Gargano, non aveva rinnovato il suo contratto con la WWE dopo essere rimasta incinta e assieme al marito si sono presi un periodo di pausa dal wrestling per dedicarsi completamente al figlio. Dopo il ritorno di Johnny Wrestling si dava per scontato anche il ritorno di, un ritorno avvenuto completamente a sorpresa stanotte durante la puntata di Raw. Esordio con vittoriaè arrivata come sfidante misteriosa di Nikki A.S.H a metà puntata. La Poison Pixie si è aggiudicata l’incontro in un paio di minuti grazie ad una swinging neck breaker dal paletto. ...

