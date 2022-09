WWE: Cambia il nome ma non la filosofia, ecco come sarà il nuovo NXT (Di martedì 27 settembre 2022) Triple H ha assunto il ruolo di responsabile del team creativo, dopo che Vince McMahon si è ritirato. The Game è stato la mente che ha permesso a NXT di diventare un vero e proprio brand per molto tempo, discostandosi dall’idea primordiale del roster di sviluppo. Dopo qualche pennellata di colore, NXT è diventato 2.0, scontentando i fan, ma con The Game al potere, NXT è tornato al classico tema black and gold. Largo ai giovani Secondo Dave Meltzer di Wrestling Observer Radio, l’era 2.0 è ufficialmente finita, ma la filosofia del nuovo NXT rimarrà simile: “Niente più 2.0, è di nuovo solo NXT. Torneranno ai vecchi colori. Ma la filosofia è la stessa, nel senso che arriveranno soprattutto ragazzi più giovani, donne più giovani e tutto il resto”. Vedremo quanto e come cambierà NXT al ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 27 settembre 2022) Triple H ha assunto il ruolo di responsabile del team creativo, dopo che Vince McMahon si è ritirato. The Game è stato la mente che ha permesso a NXT di diventare un vero e proprio brand per molto tempo, discostandosi dall’idea primordiale del roster di sviluppo. Dopo qualche pennellata di colore, NXT è diventato 2.0, scontentando i fan, ma con The Game al potere, NXT è tornato al classico tema black and gold. Largo ai giovani Secondo Dave Meltzer di Wrestling Observer Radio, l’era 2.0 è ufficialmente finita, ma ladelNXT rimarrà simile: “Niente più 2.0, è disolo NXT. Torneranno ai vecchi colori. Ma laè la stessa, nel senso che arriveranno soprattutto ragazzi più giovani, donne più giovani e tutto il resto”. Vedremo quanto ecambierà NXT al ...

