Wurstel e allarme listeria in Italia: i lotti interessati, cos’è e come ci si contagia (Di martedì 27 settembre 2022) Il ministero della Salute ha lanciato l’allarme per casi di listeria. Sono diverse le regioni Italiani nelle quali si sta registrando la presenza di casi di listeriosa alimentare che, secondo il Ministero, sono dovuti a contaminazione alimentare da parte del batterio listeria monocytogenes. Per verificare l’origine di questi casi è stato istituito un gruppo di lavoro che ha ritenuto di aver trovato una correlazione tra i casi di listeria e la presenza del ceppo in Wurstel della ditta Agricola Tre Valli – IT 04 M CE. È stato seguito di campionamenti che è arrivata la conferma di una effettiva correlazione. Giorni fa era stata la stessa Azienda agricola a lanciare l’allarme invitando o a restituire il prodotto o a un’accurata cottura. Allo stato dei fatti l’azienda ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 27 settembre 2022) Il ministero della Salute ha lanciato l’per casi di. Sono diverse le regionini nelle quali si sta registrando la presenza di casi di listeriosa alimentare che, secondo il Ministero, sono dovuti a contaminazione alimentare da parte del batteriomonocytogenes. Per verificare l’origine di questi casi è stato istituito un gruppo di lavoro che ha ritenuto di aver trovato una correlazione tra i casi die la presenza del ceppo indella ditta Agricola Tre Valli – IT 04 M CE. È stato seguito di campionamenti che è arrivata la conferma di una effettiva correlazione. Giorni fa era stata la stessa Azienda agricola a lanciare l’invitando o a restituire il prodotto o a un’accurata cottura. Allo stato dei fatti l’azienda ha ...

CorriereCitta : Wurstel e allarme listeria in Italia: i lotti interessati, cos’è e come ci si contagia - infoitsalute : Listeria nei wurstel (anche Wudy Aia): l'allarme del ministero per i casi segnalati in diverse regioni - VerdiVeneto : RT @greenMe_it: Listeria nei wurstel (anche Wudy Aia): l’allarme del ministero per i casi segnalati in diverse regioni - misiagentiles : RT @greenMe_it: Listeria nei wurstel (anche Wudy Aia): l’allarme del ministero per i casi segnalati in diverse regioni - greenMe_it : Listeria nei wurstel (anche Wudy Aia): l’allarme del ministero per i casi segnalati in diverse regioni -