Wurstel contaminati da Listeria, allarme nei supermercati: sei morti e 61 casi in Italia (Di martedì 27 settembre 2022) Wurstel contaminati e ritirati dai supermercati a causa della diffusione di un batterio. Tuttavia, i casi riscontrati fanno riferimento a una cattiva abitudine di mangiare questo tipo di alimento. Ecco perché il Ministero della Salute ha diramato una nota con tutte le indicazioni ed informazioni. Wurstel contaminati da Listeria, allarme nei supermercati allarme in Italia per per contrastare la diffusione del batterio Listeria monocytogenes. La presenza del ceppo di Listeria ST 155 è stata riscontrata in würstel a base di carni avicole prodotti dalla ditta Agricola Tre Valli – IT 04 M CE. La notizia è stata confermata anche da campionamenti effettuati presso lo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 27 settembre 2022)e ritirati daia causa della diffusione di un batterio. Tuttavia, iriscontrati fanno riferimento a una cattiva abitudine di mangiare questo tipo di alimento. Ecco perché il Ministero della Salute ha diramato una nota con tutte le indicazioni ed informazioni.daneiinper per contrastare la diffusione del batteriomonocytogenes. La presenza del ceppo diST 155 è stata riscontrata in würstel a base di carni avicole prodotti dalla ditta Agricola Tre Valli – IT 04 M CE. La notizia è stata confermata anche da campionamenti effettuati presso lo ...

yxzstefano : RT @FattoAlimentare: ??#Listeria: sei morti e 61 casi in Italia per i #würstel contaminati. Wudy Aia tra i marchi coinvolti Leggi qui ?? htt… - infoitsalute : Listeria, wurstel contaminati e lotti ritirati - tiberiobagnarol : RT @FattoAlimentare: ??#Listeria: sei morti e 61 casi in Italia per i #würstel contaminati. Wudy Aia tra i marchi coinvolti Leggi qui ?? htt… - LilapergliAmici : RT @FattoAlimentare: ??#Listeria: sei morti e 61 casi in Italia per i #würstel contaminati. Wudy Aia tra i marchi coinvolti Leggi qui ?? htt… - MCapisani : RT @FattoAlimentare: ??#Listeria: sei morti e 61 casi in Italia per i #würstel contaminati. Wudy Aia tra i marchi coinvolti Leggi qui ?? htt… -