WTA Parma 2022 | avanza Irina Begu | Rus avanza ed incrocerà Sakkari

Seconda giornata del torneo WTA di Parma ancora in pieno svolgimento, che si chiuderà con i match delle azzurre Matilde Paoletti (con la rumena Gabriela Lee) e Martina Trevisan (con la seconda testa di serie Sara Sorribes Tormo); vediamo cosa ci ha offerto fino ad ora il torneo emiliano. La giocatrice più in alto nel ranking scesa fino ad ora in campo è la rumena Irina Begu; il suo match con la bulgara Viktorya Tomova dura poco più di un'ora, prendendo il largo dopo un primo set combattuto, ma la sua dirimpettaia preferisce abbandonare la sfida proprio nel momento in cui la numero 33 del mondo sarebbe andata a servire per il match. Sarà Arantxa Rus a sfidare Maria Sakkari negli ottavi di finale: l'olandese, numero 114 al mondo, ha sempre la partita in mano con Panna Udvardy che nella prima frazione quasi riesce nel ...

