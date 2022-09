Wta Parma 2022: al secondo turno sarà derby tra Cocciaretto e Paolini, avanti anche Paoletti (Di martedì 27 settembre 2022) Elisabetta Cocciaretto esordisce con una vittoria nel Wta 250 di Parma 2022 e vola al secondo turno. La beniamina di casa ha sconfitto Nuria Parrizas-Diaz, settima testa di serie, con il punteggio di 7-5 6-1, dopo un’ora e mezza di gioco. Ottima prova della giovane azzurra, che nel primo set ha lottato e sofferto, salvo poi salire in cattedra sul 4-5, vincendo tre giochi di fila. A senso unico, invece, la seconda frazione, dove Cocciaretto ha perso la battuta in avvio prima di vincere i sei games seguenti, peraltro perdendo appena sette punti. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI Cocciaretto adesso sfiderà Jasmine Paolini in un derby tutto italiano nel secondo turno della competizione. La ... Leggi su sportface (Di martedì 27 settembre 2022) Elisabettaesordisce con una vittoria nel Wta 250 die vola al. La beniamina di casa ha sconfitto Nuria Parrizas-Diaz, settima testa di serie, con il punteggio di 7-5 6-1, dopo un’ora e mezza di gioco. Ottima prova della giovane azzurra, che nel primo set ha lottato e sofferto, salvo poi salire in cattedra sul 4-5, vincendo tre giochi di fila. A senso unico, invece, la seconda frazione, doveha perso la battuta in avvio prima di vincere i sei games seguenti, peraltro perdendo appena sette punti. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIadesso sfiderà Jasminein untutto italiano neldella competizione. La ...

