Wanda Nara, dopo la separazione da Icardi, si concia così: è assurda (Di martedì 27 settembre 2022) A seguito della dolorosa separazione da Mauro Icardi, Wanda Nara si è mostrata così sui social. Sta attraversando un periodo molto difficile la biondissima Wanda Nara, per quanto fortunatamente può contare sull'amore dei suoi figli, della sua famiglia nonché del lavoro. A tal riguardo, come si evince da qualche foto e video social, parrebbe aver preso parte al cast dello show: Quien es la Mascara, equivalente al 'nostro' Cantante Mascherato, in qualità di giudice. Wanda Nara e Mauro Icardi – Altranotizia.itInoltre, è sempre molto indaffarata nel mantenere costantemente attivi i suoi brand, di make-up e costumi da bagno, tra cui un altro in arrivo, dedicato all'abbigliamento sportivo.

SiavoushF : Wanda Nara and Mauro Icardi are separating I'm devastated - GiusCandela : Icardi pubblica chat con Wanda Nara, cancella e pubblica una sua foto con un bacio. #icardi #wandanara - Gazzetta_it : Wanda annuncia la separazione da Icardi: 'Momento doloroso' - CarroSpiaze : No ragazzu , io vi giuro Wanda Nara sta così tanto sfamando il gossip argentino in sti giorni - Dj_Ayron08 : @BarbyTifaInter Quella su Wanda Nara quando esce? -