Voto | il “vaffa” alle star anti-Meloni

(Di martedì 27 settembre 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/09/As-Np1-1-2.mp4 So bene che ho oggi è un giorno importante e bisognerebbe parlare di cose molto serie. Ma a pensarci bene è cosa seria anche ciò che ha detto ieri Damiano dei Maneskin. Già: il centrodestra vince le elezioni e Damiano dei Maneskin ci ha fatto sapere di essere molto, ma molto triste; Saviano è incazzato nero, la Ferragni non pervenuta, ma possiamo immaginare la sua depressione che per tirarsi su forse oggi s’è comparata un paio di borse di Hermes. Senza contare che l’altra sera, Renato Zero ha sbroccato contro la, il cui quartier generale era nello stesso albergo romano, dove il cantante aveva preso alloggio. Ecco, la sinistra aveva affidato a questi signori la speranza di vittoria, cioè si era autocandidata alla sconfitta, come poi è puntualmente avvenuto. Intendiamoci, non ho nulla ...

...DIETRO LE QUINTE/ Il "messaggio" di Mattarella a Meloni sui 5 ministeri - chiave Non lo vedo come undi protesta e sicuramente non è unanti - sistema, come poteva essere il "" che sta ...... ha scritto ieri l'Istituto Cattaneo nella sua analisi delcitando, tra le altre regioni,l'... In Emilia - Romagna, la terra del- Day, dei MeetUp e delle prime liste alle elezioni ... Parabola del M5s, dal 'Vaffa Day' al governo. E ritorno L'Emilia-Romagna è l'unica regione italiana in cui i Dem prevalgono sia alla Camera che al Senato, però non basta. A Bologna il Pd arriva al 33%, FdI al 18,6 ...