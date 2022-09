Volley | Velasco | Il movimento è ai vertici mondiali

sportli26181512 : Velasco: 'Vittorie nazionali frutto del lavoro di squadra' VIDEO: Ai microfoni di Sky Sport24 Julio Velasco dopo l'… - zazoomblog : Volley Velasco: “Stagione incredibile. C’è stato lavoro di squadra” - #Volley #Velasco: #“Stagione - sportface2016 : #Volley, #Velasco: 'C'è stato lavoro di squadra' -

Il totem Julio, che ha cambiato alla guida della Nazionale tricampione del Mondo la storia della pallavolo italiana, spiega alla Gazzetta dello Sport il segreto di un incredibile filotto di vittorie a ..."È una stagione incredibile: sia nel maschile che nel femminile abbiamo vinto tutti i Campionati Europei di categoria conferma Julio, guru dele direttore tecnico del settore giovanile ...(Carlo Lisi per Corriere dello Sport) Probabilmente i rappresentanti delle grandi scuole di pallavolo del Vecchio Continente ieri sera dopo aver applaudito il trionfo di Matteo Battocchio e dei suoi r ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...